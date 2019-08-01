Новосибирск, , 07:24 — REGNUM

В Новосибирске борьба за жизнь замурованных в подвале многоэтажного дома котят за несколько дней успела не только вызвать бурю эмоций у горожан, но и привлечь внимание СМИ и властей. История оказалась настолько запутанной, что разобраться в ней до сих пор сложно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Новосибирске котята оказались замурованными в подвале дома Татьяна Николаева

А началось всё с того, что зоозащитник Татьяна Николаева на своей странице в социальной сети в Facebook разместила 30 июля пост. Она рассказала о «вопиющем по своей жестокости случае» в курируемых подвалах на улице Римского-Корсакова в Новосибирске, где располагается музыкальная школа. Лаз в подвал, где обитала кошка с котятами, был забит. Животные оказались без еды и воды, которые раньше им приносили неравнодушные жители домов. Кто проявил такую жестокость по отношению к бездомным животным, пока точно выяснить не удалось.

Зоозащитники уверяют, к этому причастны сотрудники музыкальной школы.

«Фото замурованного окна не сделали, женщину, которая это увидела, затрясло от этого ужаса, и она сразу кинулась разбирать проём», — написала Николаева.

Но тем, кто это сделал, она напомнила, что их действия подпадают под жестокое обращение с животными. И пообещала написать заявление в правоохранительные органы.

В местных СМИ появились новости о 40-ка замурованных кошках, что вызвало резонанс в обществе. Писали, ссылаясь на управляющую компанию дома, что в подвале завелось много блох. Говорили о том, что музыкальная школа отрицает свою причастность к произошедшему. И многое другое.

Отреагировала и руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

«Уважаемые коллеги, детская музыкальная школа никакого отношения не имеет к ситуации с животными в подвале жилого дома, на 1 этаже которого размещена музыкальная школа. Этот вопрос должен решаться между управляющей компанией дома и его жильцами», — написала Терешкова на своей странице в Facebook.

Зоозащитник Татьяна Николаева в разговоре с корреспондентов ИА REGNUM призналась, она не ожидала, что её пост найдёт такой отклик и дойдёт до департамента культуры и Анны Терешковой.

«Понятно, что это учреждение культуры находится в её ведомстве. И я её тоже могу понять. Она же не может сказать, что её работник вот такие вот действия в отношении котят совершает. Но по сути, это, действительно, жестокое обращение с животными», — отметила Николаева.

Она пояснила, что разговаривала с сотрудника ЖЭУ и они уверяют, что не забивали лаз в подвал фанерой.

В то же время зоозащитники обеспокоены сообщением о том, что был вызван отлов кошек в этом доме.

«Зачем нужно было вызывать отлов, ведь там работает зоозащита в лице нас, которые и так занимаются этими кошками? Мне хочется только одного, чтобы отлова не было, а мы бы спокойно забрали кошек, — подчеркнула Николаева. — Мы против, чтобы кошки жили в подвалах. Просто зная, что это опасно для них. Кошки должны жить дома — этого принципа мы придерживаемся. И ещё кошки обязательно должны быть стерилизованы. Мы берём на себя ответственность и за тех кошек, которые сейчас живут в подвалах на Римского-Корсакова. Просто нам нужно время, что забрать их».

Зоозащитники также отмечают, что отлов кошек, который обрекает животных на страшные муки и смерть, по сути, будет осуществляться на глазах детей, которые занимаются в этой музыкальной школе.