Пекин, , 06:35 — REGNUM

Полиция провинции Цзянсу на востоке Китая раскрыла банду, продававшую порнографический контент через интернет, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Полиция города Нанкин, столицы провинции Цзянсу сообщила об аресте 17 подозреваемых в семи провинциях и городах центрального подчинения Китая, включая Пекин и Гуандун.

В торговлю порнографией было вовлечено 4 млн юаней ($581,3 тыс.) денежных средств. По данным полиции, банда руководила вебсайтом, на который работали фотографы и операторы, обеспечившие его 300 тыс. порнографическими фото и видео, которые затем распространялись в интернете на платной основе более чем 3 тыс. подписчикам.

Отмечается также, что поставщиками контента были молодые, образованные люди, но без малейшей доли социальной ответственности. Многих купили за щедрое вознаграждение.

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