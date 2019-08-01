Сиань, Китай, , 04:54 — REGNUM

Мужчина был приговорен к 10 годам и 8 месяцам тюрьмы в Китае за разграбление гробницы, которая, как предполагается, принадлежит прадеду императора Цинь Шихуанди, сообщает 31 июля агентство Синьхуа

Обвиняемый по фамилии Чжан также был оштрафован на 50 тыс. юаней ($7265), говорится в приговоре народного суда по району Линьтун города Сианя, столицы провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Чжан, который вместе с подельниками проходил по разным делам, разграблял, как утверждают эксперты, гробницу прадеда великого китайского императору Цинь Шихуанди в период с конца сентября по середину октября 2010 года.

Император династии Цинь (221 — 207 до н.э.) Цинь Шихуанди объединил Китай впервые в его истории. Группа злоумышленников же, утащила из гробницы его прадеда 11 культурных реликвий, из которых одна оказалась национальной культурной реликвией класса А, а остальные — класса три. Задержать Чжана с подельниками удалось только в декабре 2018 года.

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