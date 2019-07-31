Москва, , 17:44 — REGNUM

Найденные у арестованных полковников Федеральной службы безопасности России 12 миллиардов рублей наличными, вероятно, должны были быть вывезены за границу или же быть проданными. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает издание The Bell со ссылкой на бывшего сослуживца силовиков, имя которого не называется.

Этот источник рассказал, что кто-то внутри ФСБ знал, что готовится такой транш, соответственно, это и определило время обыска у полковника Кирилла Черкалина, так как долгое время хранить такую сумму наличными нет смысла.

Напомним, что сегодня стало известно, что перевозкой денежных средств, которые банкиры вынуждены были передавать «крышевавшим» их силовиками, занимались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Примечательно, что перед этими «операциями» спецназовцы брали больничные, а свои служебные автомобили сдавали якобы на техническое обслуживание.

Обо всем этом не могло не знать Управление собственной безопасности ФСБ, которое не могло не замечать, каким «бизнесом» занимаются их коллеги.