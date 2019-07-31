Вашингтон, , 17:06 — REGNUM

Житель американского штата Миссури после смерти своей матери обнаружил в её холодильнике труп младенца, сообщает 31 июля издание St. Louis Post-Dispatch.

Кукла, сидящая на крыльце (сс) eflon

Происшествие зарегистрировано полицией города Сент-Луис, в которую нашедший труп мужчина сразу же обратился.

По его словам, он разбирал имущество в доме своей недавно умершей матери и в морозилке обнаружил картонную коробку с мумифицированным трупом новорожденной девочки.

По словам мужчины, его мать как минимум четыре раза меняла место жительства, и каждый раз перевозила эту коробку с собой в новый дом.

Полицейские дожидаются заключения судебно-медицинских экспертов, чтобы на его основе выяснить происхождение мертвого младенца.

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