Украина, , 15:50 — REGNUM

Неканоническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата после присоединения к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ) прекратила своё существование. Об этом говорится в официальном заявлении министерства культуры Украины, опубликованном на сайте ведомства 31 июля.

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Соответствующая запись была сделана в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований. В министерстве пояснили, что решение об упразднении было принято 27 июля Священным синодом УПЦ.

«Все функции уставных органов бывшего УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов ПЦУ», — говорится в сообщении.

Добавим, что предстоятель УПЦ КП Филарет обратился с просьбой к министру юстиции Павлу Петренко продлить существующую регистрацию УПЦ КП.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2019 года поместный собор УПЦ КП принял решение об отказе от томоса, признав его не соответствующим статусу автокефальных церквей. Вслед за этим так называемый синод ПЦУ лишил раскольника Филарета Денисенко «канонических прав» управления Киевской епархией. При этом Филарета оставили в составе епископата ПЦУ.

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