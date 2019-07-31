Киев, , 06:28 — REGNUM

1031-ю годовщину Крещения Руси в Киеве праздновали и православные, и раскольники, пытающиеся имя православных на себя натянуть. О том, как легко и просто было отличить тех от других, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Феофан Грек. Иисус Христос Пантократор (Вседержитель)

Для того, чтобы оценить успехи повальной — с точки зрения экс-президента Петра Порошенко — автокефализации, достаточно было посчитать количество участников крестных ходов, собранных епископами как православной церкви Московского патриархата, так и «истинно украинскими» автокефальными и прочими образованиями. Крестный ход, проведенный 27 июля канонической УПЦ МП, по данным полиции, собрал около 80 тысяч участников, но здесь есть нюанс. Сами организаторы насчитали около трети миллиона прошедших, — с учетом уже известного правила, по которому организаторы число участников вдвое завышают, а полиция вдвое занижает, как раз и выходит что-то около 170 тысяч человек, что подтверждают и независимые наблюдатели.

Автокефалы заявили шествие на 20 000 участников, но даже если аккуратно посчитать всех тех, кто встретился по дороге, более 9000 у них вряд ли наберется. Хуже всех пришлось «почетному патриарху» раскольников Филарету, поавтокефалившему было — да и ушедшему воссоздавать раскольничий «киевский патриархат»: к нему заглянули не более 300 человек. Итог очевиден: томосами и автокефальными посулами каноническую Церковь Украины оказалось не сломить, а с учетом того, что автокефализации подвергли себя всего лишь два епископа из сотни и не более 50 из 20 000 священников, вопрос об успехах порошенковского томоса можно постепенно закрывать в связи с отсутствием таковых.

Читайте статью Андрея Ганжи «Крестные ходы в Киеве: «да не будет двух епископов во граде»».