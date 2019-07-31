Махачкала, , 13:19 — REGNUM

Малоимущие и многодетные семьи Дагестана, чьи дети в сентябре пойдут в первый класс, получат от властей республики единовременные денежные выплаты. На каждого такого ребёнка семья получит по две тысячи рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства труда и социального развития Дагестана.

На выплаты могут рассчитывать нуждающиеся в социальной поддержке семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. Сюда же относятся усыновлённые (удочерённые) и приемные дети. При этом деньги не выплачиваются на будущих первоклассников, которые находятся на полном государственном обеспечении.

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Как сообщало ИА REGNUM, многодетные и малоимущие семьи из Дагестана также получат субсидии на покупку оборудования для перехода из аналогового на цифровое телевещание. Из бюджета республики для этого выделено 9,7 млн рублей.