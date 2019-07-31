Махачкала, , 09:00 — REGNUM

Многодетные и малоимущие семьи из Дагестана получат субсидии на покупку оборудования для приема цифрового телевещания. Общий объём выплат составит почти 10 млн рублей. Об этом накануне, 30 июля, на совещании у главы региона заявил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирёв, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

«Определена база льготной категории граждан. Всего необходима помощь 4810 гражданам, из них 4348 проживают в зоне приема цифрового ТВ и 462 — вне зоны. Общий объем субсидий оценивается в 9,7 млн рублей», — сообщил Сергей Снегирёв.

Первый вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов отметил, что вопрос предоставления субсидий льготникам будет рассмотрен отдельно. Он заверил, что при необходимости для его решения будут внесены изменения в закон о республиканском бюджете.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане переход с аналогового на цифровое вещание запланирован на 14 октября 2019 года. Охват населения республики цифровым телерадиовещанием к концу июля составляет около 98%.