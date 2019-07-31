* запрещённая в России организация

Нальчик, , 13:02 — REGNUM

Недвижимость организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабардино-Балкарии обращена в собственность Российской Федерации. Ранее дом и земельный участок организацией были незаконно переданы в дар религиозной конфессии христианских «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Испании, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе прокуратуры Кабардино-Балкарии.

По данным надзорного ведомства, в 2017 году религиозная организация «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Нарткале «передала безвозмездно в рамках договора пожертвования» испанским товарищам по вере молитвенный дом площадью более 408 кв. м и земельный участок площадью 1039 кв. м.

Прокуратура Урванского района предъявила в суд исковое заявление о признании договора пожертвования недействительным и обращении данных объектов в собственность Российской Федерации. Судом данный иск был удовлетворен.

Напомним, Верховный суд РФ «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её структурные подразделения признаны экстремистскими. Деятельность организации запрещена, а имущество определено в доход государства.

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