* Иеговы — запрещённая в России организация

Нижний Новгород, , 14:23 — REGNUM

В Нижегородской области установлены девять лидеров ячейки международной религиозной организации «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признанной в России экстремистской. В их отношении возбуждено пять уголовных дел, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Лидерами стали жители области в возрасте от 23 до 52 лет, среди которых двое женщин. Уголовные дела возбуждены по ч.1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет», — уточнили в МВД.

В рамках совместных действий сотрудников управлений МВД, ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии были проведены 31 обыск с изъятием экстремистской литературы, компьютерной техники, сотовых телефонов и других имеющих значение для следствия предметов.

На территории региона организация существовала с июля 2017 года по июль нынешнего года. В ведомстве отметили, что последователи секты пропагандируют свое превосходство над другими гражданами, проводили встречи с целью выработки планов дальнейшего взаимодействия, вербовали новых членов, вновь вступивших в организацию принуждали отказаться от родственных и семейных связей, отрицать признание органов госвласти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2017 года в Орловской области был задержан гражданин Дании Деннис Кристенсен. Он обвинялся органами следствия в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации): последователь «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зная о решении суда, который еще в 2016 году запретил деятельность регионального отделения организации, продолжал проводить коллективные собрания, богослужения, распространять религиозную литературу. С момента задержания гражданин Дании находился в СИЗО.

В феврале 2019 года решением Железнодорожного суда Орла он приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.