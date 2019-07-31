Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM

В Свердловской области у жителей региона с начала 2019 года выявлено свыше 45 тыс. заболеваний благодаря реализации программы диспансеризации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

Уточняется, что на данный момент плановая диспансеризация в Свердловской области проведена на 60%. В ходе мероприятий было выявлено более 200 случаев онкологии на ранней стадии.

Напомним, что государственная программа диспансеризации жителей России предполагает возможность планового медицинского осмотра раз в три года для граждан моложе 40 лет, а для тех кто старше — ежегодно. Более того с 2019 года помимо общего обследования введена отдельная программа онкоскрининга для выявления раковых заболеваний на ранней стадии, что позволяет провести успешное лечение опасного заболевания.

Отметим, что все исследования оплачиваются за счет средств системы обязательного медицинского страхования.