Анси, Франция, , 11:18 — REGNUM

Компания Ubisoft объявила о старте девятого сезона в своём симуляторе зимних видов спорта Steep. С 30 июля по 3 сентября 2019 года в проекте пройдёт кроссовер с серией игр Assassin's Creed, сообщалось на официальном сайте Ubisoft 30 июля.

Девятый сезон будет называться «Одиссея хозяина орла». В нём игроки смогут получить особую экипировку, вдохновлённую игрой Assassin's Creed Odyssey. Для этого им предстоит участвовать в турнирах, особых событиях и различных испытаниях.

Напомним, Steep — это симулятор зимних видов спорта от компании Ubisoft. В нём игроки могут покорять склоны Альп и Аляски при помощи лыж, сноуборда, вингсьюта и параплана. Релиз игры состоялся в декабре 2016 года.