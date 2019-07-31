Санкт-Петербург, , 08:51 — REGNUM

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который топором нанес тяжелые травмы двоим сотрудникам брокерской конторы в Санкт-Петербурге. Мужчине, 1971 года рождения, следственные органы СКР по Санкт-Петербургу готовятся предъявить обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

Как установлено, утром 30 июля в доме 7 по площади Конституции, где находится бизнес-центр, подозреваемый напал на двух сотрудников финансового учреждения. Одному он нанес не менее четырех ударов топором, а другому — не менее двух ударов в область грудной клетки и туловища.

По предварительным данным, мотивом преступления было недовольство мужчины качеством предоставленных ему финансовых услуг.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу».

Расследование уголовного дела продолжается.

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