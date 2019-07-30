Москва, , 21:25 — REGNUM

Причиной массовой гибели пчёл в России, помимо нарушения правил применения пестицидов, могло послужить также распространение вредителей. Об этом 30 июля сообщили в Минсельхозе со ссылкой на данные Федерального научного центра пчеловодства.

«Раннее наступление весны и высокая температура окружающего воздуха привели к быстрому развитию вредителей, а также выходу их нескольких генераций», — приводит комментарий министерства РИА Новости.

Отмечается, что применение инсектицидов с одним и тем же действующим веществом привело к выработке резистентности к этим веществам у последующих поколений вредителей. В связи с этим возникла необходимость использования других инсектицидов, которые представляют опасность для медоносных пчёл.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Минсельхозе сообщили, что за время летнего полевого сезона 2019 года в российских регионах погибли почти 40 тысяч пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества в стране. Ранее сообщалось, что массовая гибель пчёл происходит из-за бесконтрольного применения пестицидов и агрохимикатов.

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