Около 100 млн жителей России перешли на цифровое ТВ

Москва, , 15:14 — REGNUM Около 100 млн жителей регионов России полностью перешли на цифровое ТВ, сообщается на сайте Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Третий этап отключения аналогового телевещания стартовал в России с 3 июня. На «цифру» перешли ещё 36 субъектов РФ с населением в 60 млн человек.

По словам замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, в подавляющем большинстве регионов третьего этапа переход на цифру «происходит без каких-либо серьезных проблем».

Четвёртый завершающий этап перехода на цифровое телевещание запланирован на 14 октября 2019 года, аналоговый сигнал будет отключен в 21 регионе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2019 года в России завершился первый этап перехода на цифровое ТВ, 15 апреля — второй.

С 3 июня цифровое вещание стало доступно почти 60 млн жителей России