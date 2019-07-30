Кронштадт, Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM

Несанкционированную свалку строительного мусора обнаружили у Кронверкского канала в Кронштадте. Об этом сообщили в прокуратуре.

Прокуроры проверили участок на улице Зосимова, где работает местное отделение всероссийского общества автомобилистов Кронштадтского района.

Часть мусора находилась непосредственно в Кронверском канале, у которого расположены гаражные боксы.

«Свалка состоит в основном из строительных отходов в виде грунта вперемешку с битым кирпичом, кусковой древесины, лома металлов, твердых коммунальных отходов, а также отходов грунта от землеройных работ», — заявили в прокуратуре Кронштадского района.

Заметим, по закону сброс отходов в любые водные объекты запрещен, как и на водосборные площади, в недра и на почву.

Прокуратура внесла представление в адрес председателя общества автомобилистов и потребовала свалку ликвидировать. Материалы направили в Смольный.