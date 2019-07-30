Кронштадт, Санкт-Петербург, 30 июля 2019, 17:17 — REGNUM
Несанкционированную свалку строительного мусора обнаружили у Кронверкского канала в Кронштадте. Об этом сообщили в прокуратуре.
Прокуроры проверили участок на улице Зосимова, где работает местное отделение всероссийского общества автомобилистов Кронштадтского района.
Часть мусора находилась непосредственно в Кронверском канале, у которого расположены гаражные боксы.
«Свалка состоит в основном из строительных отходов в виде грунта вперемешку с битым кирпичом, кусковой древесины, лома металлов, твердых коммунальных отходов, а также отходов грунта от землеройных работ», — заявили в прокуратуре Кронштадского района.
Заметим, по закону сброс отходов в любые водные объекты запрещен, как и на водосборные площади, в недра и на почву.
Прокуратура внесла представление в адрес председателя общества автомобилистов и потребовала свалку ликвидировать. Материалы направили в Смольный.