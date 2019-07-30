Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM

Санкт-Петербургский городской суд признал дом №31 на улице Бакунина дореволюционным, отклонив апелляцию филиала Кадастровой палаты. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июля градозащитники.

Ранее филиал Кадастровой палаты внес изменения в дату постройки дома с 1860 на 1949 год. Это произошло, когда участком заинтересовалась компания-застройщик «Альтернатива», связанная с Plaza Lotus Group братьев Зингаревичей. Компания подала заявление в палату, приобщив историческую справку эксперта Тамары Егоровой, после чего палата и изменила дату постройки.

Однако, как подтвердила сама автор справки, в оригинале ничего не говорилось о дате постройки в 1949 году.

Тем не менее, после поправок Кадастровой палаты новая дата позволила разработать проект, предусматривающий снос старинного дома и строительство на его месте жилого комплекса.

Ранее Куйбышевский районный суд признал изменение даты постройки незаконным. Филиал Кадастровой палаты считает себя невиновным в незаконном «омоложении» исторической постройки, в связи с чем и подал апелляцию. Однако Горсуд ее отклонил.

Теперь решение Куйбышевского районного суда вступило в законную силу, и филиал Росреестра по Петербургу обязан вернут историческому зданию дату постройки «1860 год».