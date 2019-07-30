Москва, 30 июля 2019, 15:44 — REGNUM

Диспансеризация для населения России должна стать доступной и реальной. Такое поручение сегодня на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко дал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля 30 июля.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины
Картина неизвестного художника. Аллегория медицины

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Российский лидер поручил главе региона отдельно проследить за тем, как проходит диспансеризация.

«Вы последите, чтобы эта диспансеризация, о которой Вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и всё», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 мая 2019 года в Российской Федерации вступил в силу новый порядок диспансеризации и профилактических осмотров. Так, жители страны, чей возраст старше 40 лет, смогут проходить диспансеризацию каждый год. От 18 до 39 лет граждане будут по-прежнему проходить диспансеризацию раз в три года.

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При этом в Минтруде предложили дать жителям России право на дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации не один раз в три года, как сейчас, а один раз в год. При этом отгул будет оплачиваться работодателем.