Москва, , 15:44 — REGNUM

Диспансеризация для населения России должна стать доступной и реальной. Такое поручение сегодня на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко дал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля 30 июля.

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Российский лидер поручил главе региона отдельно проследить за тем, как проходит диспансеризация.

«Вы последите, чтобы эта диспансеризация, о которой Вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и всё», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 мая 2019 года в Российской Федерации вступил в силу новый порядок диспансеризации и профилактических осмотров. Так, жители страны, чей возраст старше 40 лет, смогут проходить диспансеризацию каждый год. От 18 до 39 лет граждане будут по-прежнему проходить диспансеризацию раз в три года.

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При этом в Минтруде предложили дать жителям России право на дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации не один раз в три года, как сейчас, а один раз в год. При этом отгул будет оплачиваться работодателем.