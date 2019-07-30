Екатеринбург, , 14:25 — REGNUM

Переход на новую систему размещения киосков и ларьков должен быть продлён по срокам. С таким предложением обратился свердловский прокурор Сергей Охлопков к губернатору региона Евгению Куйвашеву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор считает, что в вопросе «реформы» нужно учесть мнение предпринимательского сообщества.

В планах администрации города — очистить центр Екатеринбурга от всех нестационарных объектов торговли. Данное требование не понравилось многим предпринимателям, которые и обратились с прокуратуру с 30 тысячами подписей в защиту прежнего положения вещей. Особо коммерсантов беспокоить малый срок в один год, выбранный в качестве переходного периода между старым и новым состоянием дел.

Напомним, 26 июля 2019 года Свердловский областной суд «притормозил» деятельность городских чиновников в борьбе с киосками и ларьками. Суд отменил постановления горадминистрации, регламентирующее взаимодействие мэрии и хозяев нестационарных объектов торговли

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