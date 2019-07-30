Назрань, Ингушетия, , 13:32 — REGNUM

Прокуратура Ингушетии выявила нарушения закона в сфере обеспечения безопасности в школе-интернате города Назрани. Среди них в том числе нарушение законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности, в образовательном учреждении автоматическая пожарная сигнализация и пожарный водоем находились в неисправном состоянии, не было проверено качество огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений.

Из нарушений санитарно-эпидемиологических норм были обнаружены факты отсутствия медицинских книжек у работников учреждения. Отсутствовали мыло и электрополотенце у входа в столовую и санузел.

По итогам проверки в адрес руководства Назрановской школы-интерната №1 внесено представление об устранении нарушений закона. Директор учебного учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере шести тысяч рублей. Привлечены к дисциплинарной ответственности и лица, виновные в нарушении техники безопасности.