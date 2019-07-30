Красноярск, , 12:50 — REGNUM

Житель Красноярска Николай Маркелов 30 июля провёл одиночный пикет возле здания мэрии. Мужчина стоял на виадуке через улицу Вейнбаума, держа плакат с надписью «Потушите пожары в Сибири!». Также он раздавал бесплатные медицинские маски.

«Люди не могут дышать нормально, стоит смог. Ветер сменил направление, смог ушёл, но видимость всё равно плохая. Как я слышал, ввели режим ЧС. А толку? Что поменялось? Я решил раздавать людям хотя бы маски. Хотя бы что-то», — цитирует Николая Маркелова «7 канал».

Цель красноярца — привлечь внимание жителей, в том числе чиновников, к лесной проблеме.

По сообщениям местных массмедиа, Маркелов в Красноярске известен как человек, сделавший татуировку на всё лицо.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 30 июля было зарегистрировано 97 лесных пожаров на общей площади около 1 003 200 га. Общая площадь пожаров в Сибири (горят также леса в Иркутской области) превысила 1,7 млн га.

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Власти уверяют, что держат ситуацию под контролем, населённым пунктам огонь не угрожает. Однако красноярцы возмущены тем, что большинство возгораний (более 1 млн га) являются так называемыми пожарами-отказниками. Власти имеют право их не тушить, если соответствующее решение о нетушении примет специальная комиссия. Доводы комиссии — эти пожары не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превышают ущерб, который может быть ими причинён. По данным регионального минлесхоза, в Красноярском крае в 2019 году комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о прекращении работ по тушению 347 лесных пожаров, зафиксированных в зоне контроля. Специалисты просчитали, что прогнозируемые затраты на их тушение составили 1,3 млрд рублей при прогнозируемом ущербе лесному фонду в 60 млн рублей.

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Между тем в интернете неделю назад появилась петиция за введение режима ЧС в Сибири из-за лесных пожаров. К 30 июля свои подписи под петицией поставили 692 846 человек.

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В Красноярском крае и Иркутской области действует режим ЧС из-за лесных пожаров.