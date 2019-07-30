Красноярск, , 12:03 — REGNUM

В Красноярском крае в 2019 году комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) приняла решение о прекращении работ по тушению 347 лесных пожаров, зафиксированных в зоне контроля. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, прогнозируемые затраты на их тушение составили 1,3 млрд рублей при прогнозируемом ущербе лесному фонду в 60 млн рублей.

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Уточняется, что так называемые зоны контроля в Красноярском крае установлены региональным минлесхозом в 2016 году в соответствии с пунктом 5.1 правил тушения лесных пожаров, которые, в свою очередь, утверждены Минприроды РФ.

Общественность и экологи называют такие возгорания пожарами-отказниками.

Принимая решение о нетушении, комиссия учитывает ряд факторов. В частности, выясняется, существует ли угроза населённым пунктам или объектам экономики. Кроме того, проводится оценка прогнозируемых затрат на тушение. Тушение приостанавливается, если затраты многократно превышают прогнозируемый вред. Такие пожары круглосуточно контролируются, в том числе с помощью космомониторинга, заверили в министерстве.

«Если возникает угроза населённому пункту или объекту экономики, то меры реагирования принимаются обязательно вне зависимости от затрат», — резюмировали в краевом минлесхозе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибири Красноярский край и Иркутская область объяты пожарами. Площадь возгораний в лесах в обоих регионах на утро 30 июля превышала 1,7 млн га.

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Что касается Красноярского края, здесь, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 00:00 (мск) 30 июля было зарегистрировано 36 пожаров на землях лесного фонда на площади 19 522 га, один пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади в заповеднике «Тунгусский» на площади 1 570 га, 68 пожаров в зоне контроля на площади 1 009 138 га.

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