Екатеринбург, , 12:52 — REGNUM

Выездную акцию «#Добровсело» («Добро в село») провели уральские медики для жителей Асбеста (Свердловская область), проживающих в микрорайоне «101 квартал». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в региональном департаменте информационной политики.

У микрорайона были организованы два передвижных медицинских модуля: стоматологический и лечебно-диагностический. А в месте общей врачебной практики (ОВП) временно разместили центр, где жителей принимали узкие специалисты, а также можно было измерить артериальное давление и сдать анализ крови на сахар и холестерин.

Центр принял 24 человека, кардиопост в передвижном модуле — 51, кардиолог — 27, терапевт — 33, оптометрист — 22, гигиенист — 10, а педиатр осмотрел 6 детей. Не были забыты и маломобильные граждане: их посещали на дому.

Медики-волонтёры брались из студенческого отряда Уральского государственного медицинского университета, также привлекались добровольцы из Свердловского областного медицинского колледжа, в том числе из Асбестовско-Сухоложского филиала учреждения.

Напомним, акция «#Добровсело» проходит по всей России. Цель инициативы — обеспечить качественной медицинской помощью самые труднодоступные населённые пункты страны.

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