Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM

В 2018 году в Санкт-Петербурге родилось 64 023 младенца. Из них 51,5% — мальчики, 48,5% — девочки. Такие данные 30 июля обнародовал Петростат.

Удивительно, но годом ранее, в 2017 году, когда в Петербурге родилось 66 500 младенцев, распределение их по полу было абсолютно таким же, как и в 2018 году.

По данным статистики, на 1000 рожденных в Петербурге девочек в 2018 году приходится 1060 новорожденных мужского пола.

Рождаемость в 2018 году снизилась в Петербурге на 4,8% по отношению к 2017 году. Больше всего новорожденных появилось в июле (5894), меньше всего — в феврале (4769).