Хартум, , 12:29 — REGNUM

В Судане пятеро демонстрантов, из которых четверо — учащиеся школ, были застрелены во время акций протестов, организованных за день до проведения переговоров между военными властями страны и главами демонстрационных движений, с целью завершить подписание соглашений по переходному периоду.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, переговоры по оставшимся вопросам планируется провести 30 июля.

Как сообщается, органы безопасности Судана открыли огонь по демонстрантам в школьной форме, которые вышли на улицы из-за дефицита воды, электричества и нехватки общественного транспорта в городе Эль-Обейде, столице штата Северный Кордофан.