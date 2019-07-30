Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM

Петербургские чиновники проверили, как себя чувствуют утки Таврического пруда неподалеку от Смольного, после сообщений граждан о том, что птицы массово гибнут. Как стало известно ИА REGNUM, специалисты комитета по природопользованию обнаружили в пруду цветение воды из-за фитопланктона.

Ранее в Сети появилось видео пруда, который покрылся тиной, жители пишут, что вода начала «гнить», а также сообщили о погибших утках и их разлагающихся на жаре телах.

Однако специалисты комитета тел погибших птиц не обнаружили. Чиновники сходили к пруду и обследовали его, но не нашли и мусор. Пока косить тину они не видят необходимости. Акваторию пруда убирают от загрязнений четыре раза в месяц, а косили водную растительность в июне 2019 года.

«В Таврическом пруду происходит «цветение» воды, то есть резкое увеличения биомассы фитопланктона — водорослей и цианобактерий. «Цветение» воды фиксируется во всех природно-климатических зонах планеты», — пояснили специалисты.

Они подчеркивают, что это явление происходит из-за жары и наблюдается на многих водных объектах Северо-Запада — от ландшафтных прудов до Ладожского озера и Финского залива. При этом эксперты отмечают, что универсальной методики борьбы с сине-зелеными водорослями не существует.

«Стоит отметить, что в настоящее время на акватории Таврического пруда наблюдается значительное количество водоплавающих птиц, относящихся к виду крякв (утка). Птицы активные, кормятся, поведение обычное, — отчитались чиновники. — Массовой гибели крякв на указанном водном объекте не обнаружено, хотя ежегодно наблюдаются единичные случаи гибели птиц на акваториях города».

Эксперты добавили, что утки могут гибнуть и по естественным причинам — от старости. Средняя продолжительность их жизни составляет 9−10 лет.

Добавим, популяция уток, круглогодично обитающих на территории Петербурга, по оценкам орнитологов насчитывает более 20 тысяч особей.

«Нетрудно рассчитать, что ежегодная естественная убыль составляет более 2 тысяч птиц. Как правило, гибнут кряквы либо в зимний период, когда стоят морозы, либо летом в жаркую погоду», — попытались успокоить петербуржцев чиновники.