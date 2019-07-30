Владивосток, , 03:12 — REGNUM

После проливных дождей, вызванных тайфуном «Данас» в Приморье установилась душная, жаркая погода, температура воздуха держится на отметке +35 градусов. Синоптики прогнозируют тропические ливни и вновь повышение температурного фона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ливни и грозы ожидаются уже в ночь с 30 на 31 июля. Вероятнее всего сильные дожди накроют северные районы Приморья, центральные и западные.

Начало августа для приморцев станет вновь душным и жарким. По прогнозам синоптиков, повышение температуры воздуха будет до +40 градусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, пришедший в Приморский край тайфун «Данас» сделал своё разрушительное дело: затоплены автодороги, размыты мосты, а в Пожарском районе затопило насосную станцию — население в 19 тыс. осталось без воды и канализации.