Махачкала, , 18:19 — REGNUM

Советский районный суд города Махачкалы признал законным и оставил без изменения постановление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Апелляционную жалобу на постановление от 13 июня подали адвокаты журналиста, но в её удовлетворении было отказано, передаёт 29 июля корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Гаджиеву предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — участие в террористической организации и финансирование терроризма. По версии следствия, журналист перечислял деньги на нужды членов террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через благотворительные фонды под предлогом строительства колодцев и мечетей в Африке.

В ходе судебного заседания Гаджиев, как и ранее, заявил о своей непричастности к вменяемым ему преступлениям и назвал абсурдным обвинения в свой адрес. Добавим, что заседание началось с запрета судьи на фото‑ и видеосъемку процесса представителями СМИ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ после обращения Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека поручила прокурору Дагестана организовать тщательную проверку факта уголовного преследования Абдулмумина Гаджиева.

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