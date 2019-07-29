Махачкала, , 13:06 — REGNUM

Генеральная прокуратура РФ установила контроль за ходом расследования уголовного дела в отношении редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Прокурору республики поручено организовать тщательную проверку сведений относительно уголовного преследования журналиста, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Напомним, против Гаджиева возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. В начале июля СПЧ обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России, а также к главе Дагестана Владимиру Васильеву с просьбой взять под личный контроль расследование данного дела. В открытом письме, в частности, было сказано, что нарушаются права Гаджиева не только как человека и гражданина, но и как общественного деятеля и журналиста.

«Принимая во внимание, что по изложенным доводам руководством нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Республики Дагестан поручено организовать тщательную проверку сообщаемых сведений. За ходом расследования уголовного дела установлен контроль», — сказано в ответе Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июля и с тех пор находится под стражей. Коллеги подозреваемого уверены в его невиновности и связывают уголовное преследование с его активной профессиональной деятельностью.

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