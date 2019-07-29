Екатеринбург, , 18:02 — REGNUM

В Екатеринбурге на здании № 11 «а» по проспекту Ленина вместо правильной появилась табличка «Главный проспект, 11 А». Об этом сообщает издание «Накануне.ru».

При этом таблички на здании, в котором располагается храм в честь святителя Иннокентия, с правильным почтовым адресом корреспондент издания не обнаружил. В самом православном приходе пояснить, чем вызвана смена таблички, не смогли. В пресс-службе Екатеринбургской епархии обещали дать ответ, только после письменного запроса СМИ.

Напомним, что до революции центральный проспект Ленина в Екатеринбурге носил название «Главный проспект».

Отметим, что представители некоторых организаций обращались с письмом в мэрию. Они просили переименовать улицы Екатеринбурга, названные в честь деятелей партии большевиков и идеологов коммунизма.

Добавим, что подобные инициативы, по мнению историков краеведов, вовсе не всегда обоснованы. Так, некоторые улицы до революции носили неблагозвучные названия (например, Грязнуха), а подавляющего большинства «советских» улиц и вовсе не было до революции, и свои первые наименования они получили во времена СССР.