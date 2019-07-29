Екатеринбург, , 17:01 — REGNUM

В Екатеринбурге известному уральскому барду и художественному руководителю Государственного театра эстрады Александру Новикову предстоит выплатить арендную плату за землю, на которой расположен дом № 38 по улице Малышева. Решение об этом принял Арбитражный суд Свердловской области.

По данным интернет-газеты Znak, Александру Новикову предстоит выплатить 687 тыс. рублей в качестве арендной платы с августа 2016 года по декабрь 2017 года.

Напомним, что с иском обратилась администрация Екатеринбурга. Она потребовала арендной платы за землю, так как помещения в доме № 38 по улице Малышева по информации управы использовались в коммерческих целях и не являлись жилыми.

Как сообщало ИА REGNUM, также предстоит рассмотрение ещё одного иска мэрии к известному автору-исполнителю. Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве Новикова, но дело будет рассматриваться в Московском суде по месту прописки гражданина.

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