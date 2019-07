Париж, , 15:28 — REGNUM

Источником возникновения радиоактивного изотопа рутения-106 в атмосфере в 2017 году, вероятнее всего, могло стать одно из основных предприятий ядерного оружейного комплекса России — ПО «Маяк» в Челябинской области. К такому выводу на основе результатов исследования выброса, опубликованного сотрудниками Института радиационной защиты и ядерной безопасности во Франции, пришли исследователи из 32 стран. Об этом сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Согласно новым данным, выброс радиоактивного материала мог произойти на российском предприятии в процессе переработки другого элемента — церия-144 — для получения источника для нейтринного эксперимента в Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, рутений-106 был обнаружен в земной атмосфере в аномальном объёме в сентябре 2017 года. Несмотря на то, что уровни изотопа во многих странах Европы и были слишком низкими, чтобы угрожать здоровью человека или окружающей среде, предполагали значительный выброс 106Ru. В России относительно высокие концентрации фиксировались в Челябинской области.

Европейские исследователи сразу же определили вероятный источник загрязнения — Южный Урал. Однако российские учёные заявили, что на объектах ФГУП ПО «Маяк» и ГНЦ НИИАР в Димитровграде Ростехнадзор провёл инспекции, охватывающие период с августа по ноябрь 2017 года, которые не выявили никаких отклонений от нормальных технологических процессов.

