Симферополь, , 14:42 — REGNUM

Крымских заключённых не могут перевести в новое СИЗО с января 2019 года, поскольку чиновники до сих пор не решили вопрос с пропускной системой и обслуживающим персоналом. Об этом 29 июля в эфире крымского радио сообщила уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина.

«Первый из трёх новых корпусов симферопольского СИЗО построили ещё в январе, второй почти готов, но людей там до сих пор не размещают, потому что не решена масса вопросов и по режимной системе, и по пропускной. Также необходимо решить вопрос кадров, в частности медперсонала», — подчеркнула омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферопольском СИЗО содержатся около тысячи заключённых, при том, что здание может вместить чуть более 800 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму стали меньше сажать – единственное СИЗО переполнено