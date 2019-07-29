Москва, , 14:51 — REGNUM

ГБУ «Жилищник района Некрасовка» признан виновным в смерти местной жительницы из-за неубранного тротуара и обязан выплатить дочери погибшей компенсацию в один миллион рублей. Соответствующее решение принял Кузьминский районный суд Москвы, сообщил журналистам адвокат Евгений Ступин.

Со слов юриста, зимой 2018 года погибшая, выйдя из своего дома на Рождественской улице, поскользнулась, упала и сломала руку. Через две недели женщина скончалась в больнице от полученной травмы. Родственники решили судиться с «Жилищником» и убедили суд, что причиной трагедии стала некачественная работа учреждения, который не очистил должным образом тротуар.

Отметим, что изначально родственники погибшей требовали компенсации в 5 млн рублей. Однако Кузьминский районный суд столицы удовлетворил их иск частично, определив компенсацию в один миллион рублей.

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