Москва, , 14:34 — REGNUM

В Парке Горького представили собранную из миллиона деталей LEGO Bugatti Chiron — копию самого скоростного серийного автомобиля в мире, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bugatti Chiron, собранная из деталей LEGO Анастасия Зубарева © ИА REGNUM

Экспозиция с игрушечными машинами из наборов LEGO Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Экспозиция с игрушечными машинами из наборов LEGO Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Экспозиция с игрушечными машинами из наборов LEGO Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Экспозиция с игрушечными машинами из наборов LEGO Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Экспозиция с игрушечными машинами из наборов LEGO Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Экспозиция с игрушечными машинами из наборов LEGO Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Выставка игрушек LEGO в Парке Горького Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Выставка игрушек LEGO в Парке Горького Анастасия Зубарева © ИА REGNUM

С эксклюзивной моделью и историческими машинками из наборов LEGO можно ознакомиться на бесплатной экспозиции, которая будет принимать посетителей до 4 августа.

Новая Bugatti Chiron от LEGO не имеет прямых линий: при создании использовалась особая оболочка, разделённая на маленькие треугольники и скреплённая пластичными элементами. Все основные детали машины, включая двигатель, дверной механизм, спидометр и даже световую систему выполнены из кубиков LEGO.

Все основные детали машины выполнены из кубиков LEGO Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Максимальная скорость «игрушечной» Bugatti составила 20 км/ч Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Bugatti Chiron, собранная из деталей LEGO Анастасия Зубарева © ИА REGNUM

Автомобиль успешно прошёл тестирование в Германии: максимальная скорость «игрушечной» Bugatti составила 20 км/ч. Первым водителем модели из конструктора стал бывший гонщик и официальный пилот Bugatti Энди Уоллес. Видеопрезентацию тест-драйва показали на экране в Парке Горького.