Нью-Дели, , 14:24 — REGNUM

Согласно последим исследованиям, проведенным индийскими учеными из Технологического института в Мумбаи и Национального центра полярных и океанологических исследований в Гоа, пластик, который попал в океан, способствует глобальному потеплению.

Исследования показали, что пластик, который выбрасывают люди, снижает уровень поглощения солнечного света океаном. Это приводит к тому, что большая часть солнечного света отражается обратно в атмосферу, способствуя глобальному потеплению.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», ученые утверждают, что пластиковый мусор в океане уменьшает количество кислорода в воде. Это прямым образом влияет на фотосинтез и испарение влаги.

«Нынешнее состояние пляжей во всем мире является признаком экологического кризиса. Обнадеживающим фактором является то, что страны уже начинают проводить экологическую политику, запрещая использование одноразовых пластмасс», — говорится в заявлении научных центров.