Анкара, , 15:06 — REGNUM

Согласно отчёту известного медицинского центра Абди Ибрагима, относительно общемировых показателей Турция является страной со средней распространенностью гепатита В. Приблизительно треть населения Турции сталкивалась с вирусом, а около 3,5 млн турецких граждан им инфицировано. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, исследование было проведено по случаю Всемирного дня борьбы с гепатитом 28 июля. В отчёте говорится, что вирус сказался на жизни 325 млн человек по всему миру, и ежегодно становится причиной смерти 1,4 млн человек. Медицинский центр резюмировал: «Гепатит — излечимая болезнь. Поэтому в борьбе с ним особенно важно обеспечить привитие населения, выделять группы риска для раннего обнаружения вируса и предотвращения его распространения». Вирус гепатита передается через кровь и выделения в процессе незащищённых половых отношений, совместного использования бритвы или ножа, инъектора, операции при незаконченной дезинфекции.