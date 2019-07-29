Москва, , 11:31 — REGNUM

В Москве 2 августа будет ограничено движение автотранспорта, сообщает 29 июля пресс-служба Транспортного комплекса столицы.

«2 августа движение транспорта в центре будет ограничено по случаю праздника «Ильин День на улице Ильинка», — говорится в сообщении на странице в Twitter Транспортного комплекса.

Автовладельцам рекомендовали планировать маршруты заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 29 июля из-за концерта будет ограничено движение возле стадиона «Лужники».

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