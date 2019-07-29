Новосибирск, , 11:00 — REGNUM

Внесение изменений в устав города Новосибирска «прежде всего снимет фильтр», отметил ИА REGNUM руководитель Межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, комментируя решение Верховного суда.

Руководитель Межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов «Что даёт это новосибирцам? Прежде всего, это снимает фильтр. Тот фильтр, который представляла из себя уставная комиссия. Получается, что без одобрения чиновников невозможно было пробиться к депутатам. Второй момент, это устраняет проникновение исполнительной власти во власть законодательную. Это тоже важно. Уменьшается смешение функций. Не должна исполнительная власть заниматься законодательством в принципе. А для простых жителей это, наверное, большая открытость совета депутатов. Убираются лишние прослойки. Сейчас по большому счёту наша задача как общественников и как неравнодушных жителей города в принципе заняться уставом. Там много есть над чем поработать. И было бы хорошо, если бы у нас в городе сформировалась такая команда общественных активистов, кто взялся бы за изменения основного документа города».

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов ранее сообщил, что общественные активисты Новосибирска через Верховный суд добились внесения изменений в устав города. По словам активиста «Гражданского патруля», суд вынес решение, что устав Новосибирска нарушает принцип разделения ветвей властей.

Читайте ранее в этом сюжете: В устав Новосибирска по требованию Верховного суда будут внесены изменения