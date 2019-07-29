Новосибирск, , 10:45 — REGNUM

В Новосибирск вновь пришла летняя жара. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днём, 29 июля, температура воздуха составит +27 — +29°С, без осадков. Днём 30 июля жара сохраниться, но ожидается дождь. В последующие дни синоптики также прогнозируют до +29 — +30°С и без осадков.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на 14:00 29 июля (время местное) воздух в Новосибирске уже прогрелся до +29°С.

Тем временем синоптики предупреждают, что с 29 по 31 июля в Чановском, Татарском районах Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность (4 класса), в Краснозерском, Чистоозерном районах — чрезвычайная пожароопасность (5 класса), в Баганском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса).

«С 30 июля по 4 августа местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше», — уточняет Западно-Сибирский гидрометцентр.

Отметим, что накануне, 28 июля, в отдельных районах Новосибирской области прошёл дождь, воздух при этом прогрелся до +26°С.