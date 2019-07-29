Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM

В Екатеринбурге чаще, чем в других городах России, пользуются сервисом такси после наступления полуночи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе Uber Russia.

В компании проанализировали статистику пользователей за июнь 2019 года и выявили, что Екатеринбург обогнал даже Москву по «полуночникам». Третьим городом в рейтинге оказалась Пермь, четвёртым — Челябинск, а Санкт-Петербург оказался лишь пятым.

В фирме нашли объяснение тому, что Екатеринбург выбился в лидеры. Именно в июне в столице Среднего Урала проходил музыкальный фестиваль Ural Music Night, который собрал множество людей со всех точек страны, что и могло «улучшить» статистику в пользу Екатеринбурга.

Напомним, в феврале 2018 года в России была создана объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber. Сейчас в «Яндексе» хотят приобрести программное обеспечение и колл-центры группы компаний «Везёт».

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