Хартум, , 07:26 — REGNUM

Восемь старших офицеров армии Судана должны предстать перед судом по обвинению в преступлениях против человечества за их предполагаемое участие в убийстве протестующих 3 июня. Об этом передает ВВС Africa.

После расследования массовых убийств, в результате которых в столице страны Хартуме погибли не менее 87 человек, обвинения были предъявлены восьми высокопоставленным офицерам. Глава комитета, расследовавшего убийства, Фат аль-Рахман Саид не назвал имена подозреваемых, назвав лишь их инициалы.

Службы безопасности «нарушили приказ и вошли в зону сидячей забастовки», — сказал он в интервью AFP.

«Они разрушили баррикады, применили слезоточивый газ и открыли стрельбу, которая привела к ранениям и гибели демонстрантов, а также к поджогу палаток», — добавил Саид.

Выводы прокуратуры не удовлетворили некоторых сторонников оппозиции, и есть сообщения о новых протестах. Оппозиционеры говорят, что число погибших приблизилось к 130.

Напомним, что протестующие были убиты в июне, когда неизвестные открыли стрельбу по представителям сидячей забастовки, которые требовали перехода власти от Военного совета к гражданскому правительству. Переходный военный совет захватил власть 11 апреля, после того, как был свергнут президент Омар аль-Башир.

В соответствии с новым соглашением о разделении власти между оппозицией и вооруженными силами, как только новое правительство будет сформировано, оно должно провести полностью независимое расследование. Согласно военному законодательству Судана, преступления против человечества могут привести к смертной казни.