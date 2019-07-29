Москва, , 06:43 — REGNUM

Виновным в мошенничестве в особо крупном размере признан полковник ФСБ бывший начальник департамента администрации президента России Михаил Горбатов, сообщает 29 июля газета «Коммерсантъ».

Сообщается, что Горбатов полностью признал свою вину, а также передал следствию информацию, давшую старт масштабному расследованию коррупции среди бывших и действующих сотрудников ФСБ.

Рассмотрев в двух заседаниях дело Горбатова, 235-й гарнизонный военный суд признал полковника виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также в двух попытках совершения подобного преступления. В результате бывший сотрудник администрации президента получил 4,5 года колонии общего режима, кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей. В течение двух лет осужденному запрещено занимать административные должности как на государственной, так и в муниципальной службе.

Сообщается, что Горбатов, будучи старшим уполномоченным 11-го отдела управления «К», занимался раскрытием преступления в кредитно-финансовой сфере, параллельно вымогая с помощниками деньги у владельцев ломбардов, за якобы предоставляемую защиту от ФСБ.

Общая сумма ущерба, нанесенная вымогателями, превысила миллион долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Полковник ФСБ из Управления президента арестован за мошеничество