Москва, , 13:28 — REGNUM

Комитет Госдумы по природным ресурсам намерен направить обращение на имя Генпрокурора Юрия Чайки в связи с массовой гибелью пчел, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») в ходе совещания.

«Выслушав все стороны, по итогам совещаний, мы направим соответствующие обращения во все органы власти, которые связаны с этим вопросом — Минсельхоз, Минприроды и так далее. Обратимся в Генеральную прокуратуру с указанием не просто факта гибели пчел, а именно использования контрафактной продукции и поддельных химикатов, нарушении технологий при использовании химикатов. Нужно провести проверку», — заявил Николаев.

Только по итогам полученных данных станет возможным принять меры, которые смогут выправить ситуацию.

«Получив ответы и статистику — в сентябре проведем еще одно мероприятие со всеми ведомствами. На уровне только Госдумы мы не сможем решить эту проблему. Нужно призвать к ответу всех и выработать совместные решения, в том числе, и законодательные», — заявил парламентарий.

В десятках регионах России были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Возможной причиной называют грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.

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