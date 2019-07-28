Москва, , 15:13 — REGNUM

Оппозиционный блогер Алексей Навальный, ранее отправленный под административный арест на 30 суток за призывы к несанкционированной акции протеста в Москве, был доставлен из спецприемника в одну из московских больниц. Об этом сегодня на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Навальный Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, Навальный в 9:30 по московскому времени был госпитализирован в городскую клиническую больницу №64 с диагнозом «острая аллергическая реакция». У блогера сильный отек лица и покраснение кожных покровов.

«Источник аллергической реакции не определён. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», — пишет Ярмыш.

Известно, что карету скорой помощи навальному вызвали сотрудники спецприемника.

Блогер находится в палате больницы под охраной полиции. Ему оказывается медицинская помощь.