Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM

Петербуржцы высыпали на проезжую часть Невского проспекта с набережных после завершения Главного военно-морского парада в День ВМФ. Об этом горожане сообщают 28 июля в социальных сетях.

Полный людьми Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что власти не стали делать Невский пешеходным в этот день, однако люди все равно перекрыли движение автомобильного транспорта. Полиция пока никак не реагирует на поведение гуляющих, заявляют очевидцы.

«В результате — на Невском проспекте образовалась девятибалльная пробка. Сейчас загруженность проезжей части в самом центре Петербурга на 4 балла больше обычного», — замечает сообщество «Санкт-Петербург Live».

Горожане говорят, что подобное «происходит каждый год» и сетуют на плохую организацию, подчеркивая, что такая ситуация возникла из-за непредусмотрительности чиновников.

«Был запланирован праздник, а не как люди будут идти с него», — пишет петербурженка Светлана.

«Просто неправильная организация, часы отхода людей», — вторит ей пользовательница соцсетей Инга.

Напомним, что на парад пришли посмотреть сотни тысяч петербуржцев и гостей Северной столицы.