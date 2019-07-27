Москва, , 21:19 — REGNUM

Комитет по туризму города Москвы составил Топ-11 достопримечательных мест столицы, которые можно посетить, не прибегая к услугам экскурсовода. Об этом 27 июля сообщается на официальном сайте мэрии столицы.

В список комитета вошли Парк Горького, Первая канатная дорога над Москвой-рекой, ресторанно-дизайнерский кластер «Красный Октябрь», парк искусств «Музеон», Никольская улица, музей-заповедник «Коломенское», «Москва-Сити», ВДНХ, усадьба Кусково, спортивный кластер в Крылатском, музей-заповедник «Царицыно».

»Ежедневно в российской столице проходит более 270 крупных мероприятий, ежегодно — 80 тысяч спектаклей, 30 тысяч концертов, 20 тысяч акций, 1,7 тысячи выставок, 600 гастролей творческих коллективов, 300 флешмобов, 150 фестивалей», — отмечают специалисты пресс-службы.

Напомним, по данным столичных ведомств, рост туристического потока по сравнению с 2010 годом составил 84 процента. Так, в прошлом году Москву посетили 23,5 миллиона туристов, в том числе 5,5 миллиона — иностранных граждан.

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