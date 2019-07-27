Санкт-Петербург, 27 июля 2019, 19:35 — REGNUM
Короткое видео спуска на батискафе главы Российской Федерации Владимира Путина на дно Финского залива около Санкт-Петербурга появилось на портале YouTube. Кадры с места событий обнародовал телеканал «ТВ Центр».
На кадрах видно, как российский лидер, находящийся в кабине глубоководного аппарата, осматривает затонувшую в годы Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга».
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что 27 июля президент РФ Владимир Путин погрузился на батискафе C-Explorer 3 на дно Финского залива.
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