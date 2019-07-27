Москва, , 15:25 — REGNUM

В Москве сегодня, 27 июля, сторонники несистемной оппозиции безуспешно пытаются провести несанкционированную акцию протеста у здания столичной мэрии.

По сообщению телеграм-канала «Шавки Красовского» пришедшие на незаконную акцию люди выглядят деморализованными и растерянными — никого из организаторов нет и люди не знают что делать. Кто-то ещё надеется, что появятся призывавшие их на митинг граждане, которых не зарегистрировали на выборах в Московскую городскую думу.

Правоохранители полностью перекрыли доступ к зданию мэрии и смогли не допустить выход граждан на проезжую часть Тверской улицы.

Время от времени сотрудники полиции задерживают людей, которые пытаются разворачивать плакаты. иногда в толпе раздаются вялые крики «Допускай!» и «Позор!».

Отдельно отмечается работа различных либеральных СМИ, в частности телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы», которые всеми силами пытаются представить происходящее как масштабную акцию протеста в центре Москвы чуть ли не со столкновениями с полицией, чего явно не наблюдается.